Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» Центр европейских исследований имени Вилфрида Мартенса

Генпрокуратура России объявила деятельность Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса («Martens Centre») «нежелательной» на территории РФ, сообщает пресс-службы ведомства.

Как утверждает Генпрокуратура, с 2014 года «под видом просветительской деятельности» центр организует мероприятия, направленные на «формирование негативного образа РФ, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления» на РФ.

«После начала ВС РФ на Украине Центром продвигаются идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении Российской Федерации и ее народа, наращивания всесторонней, в том числе военной, помощи киевскому режиму», — говорится в сообщении.

Центр европейских исследований имени Вилфрида Мартенса — политический аналитический центр. Он был создан в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом. На сайте организации говорится, что центр «формирует ответы на европейские вызовы» и «стремится быть ведущим и инновационным катализатором правоцентристских идей». Эксперты центра регулярно дают комментарии западным СМИ о политике Евросоюза.