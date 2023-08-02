«Зона солидарности»: к антивоенному активисту Ивану Кудряшову «могли быть применены методы карательной психиатрии»

Активиста Ивана Кудряшова, приговоренного к шести годам за попытку поджога военкомата, перевели из СИЗО в психиатрическое отделение больницы ФСИН, сообщает правозащитный проект «Зона солидарности».

Активиста отправили в больницу 27 июля. Адвокату Максиму Харченко удалось навестить его лишь 2 августа. Придя в больницу, адвокат нашел своего подзащитного в обездвиженном состоянии.

По словам адвоката, конвоиры объяснили ему, что Кудряшова «положили на вязки» из-за «неадекватного поведения». Они также добавили, что могут его развязать, но не будут этого делать, поскольку он якобы становится «буйным и может вред причинить».

«Мы-то его скрутим, но получается, что к нему придется физическую силу применять, и он сам себе может вред причинить», — цитирует слова сотрудников ФСИН «Зона солидарности».

Проект уточняет, что Харченко не удалось узнать, какой диагноз поставили его подзащитному и чем его «лечат», поскольку врачей в больнице во время визита адвоката не оказалось.

Правозащитники из «Зоны солидарности» опасаются, что в больнице к Кудряшову могли применить методы карательной психиатрии в качестве мести со стороны начальника СИЗО-1 Твери Алексея Кудряшова.

В июне 2023 года 26-летнего Ивана Кудряшова приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в попытке поджога военкомата. По решению суда, активист проведет первые два с половиной года в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима.

За две недели до приговора Кудряшов, находившийся в СИЗО, объявил голодовку из-за отказа начальника СИЗО встретиться с ним. На приеме он хотел обсудить нарушение своих прав — в частности, ему не давали веганскую еду, а также не передавали книги и витамины из посылок. Активист голодал 40 дней, а в больницу ФСИН его перевели на десятый день выхода из голодовки.