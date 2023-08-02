Композитор Александр Колкер умер 1 августа в Петербурге, сообщил Союз композиторов города в ВК. Колкеру было 90 лет.

Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде. В 1958 году он начал профессиональную карьеру композитора. Александр Колкер — автор более 100 песен, среди которых «Стоят девчонки», «Ночной трамвай», «Карелия», «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны».

Его песни вошли в репертуар Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Людмилы Сенчиной, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других исполнителей.

Также Колкер писал музыку к фильмам («Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Свадьба Кречинского») и к театральным постановкам. Он создавал мюзиклы, оперетты и рок-оперы.