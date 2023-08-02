The Financial Times: Белый дом хочет профинансировать вооружение Тайваня из денег на помощь Украине

Президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой направить часть денег, предусмотренных для помощи Украине, на вооружение для Тайваня, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники. Так администрация Байдена рассчитывает ускорить поставки оружия Тайваню на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

Белый дом намерен выделить средства Тайваню в рамках дополнительного финансирования Украины по программе военной помощи иностранным государствам. Включение в этот пакет Тайваня, считают эксперты, сделает более реалистичной его поддержку республиканцами, которые скептически относятся к выделению помощи Украине, но поддерживают помощь Тайваню.

«Добавление дополнительного финансирования для Тайваня поставит некоторых республиканцев в палате представителей в более сложное положение, поскольку многие из тех, кто выступает против финансирования Украины, по-прежнему поддерживают Тайвань», — сказал FT эксперт из аналитического центра Американского института предпринимательства Зак Купер.

Президент США Джо Байден в июле подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на 345 миллионов долларов. В пакет помощи войдут переносные системы противовоздушной обороны, огнестрельное оружие и ракеты, а также средства разведки, сообщало Associated Press со ссылкой на источники. В Китае заявили ранее, что США, поставляя оружие Тайваню, превращают его в «пороховую бочку».

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью, однако Пекин не контролирует остров с момента окончания гражданской войны и создания КНР в 1949 году.

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