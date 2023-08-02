Бывшие танцовщицы Лиззо обвинили певицу в сексуализированном насилии

Участницы подтанцовки Лиззо подали в суд на певицу и руководителя ее танцевальной команды, обвинив их в сексуализированном насилии и создании враждебной рабочей среды, сообщает NBC News.

Среди прочего танцовщицы Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес обвинили Лиззо в том, что она подталкивала их к действиям, которых они не хотели. В частности, она пригласила артисток в стриптиз-клуб, не сообщив им о специфике заведения заранее. В самом клубе певица якобы заставляла участниц своей подтанцовки прикасаться к обнаженным артистам и трогать атрибуты, используемые в их выступлениях.

Иск, поданный в Верховный суд Лос-Анджелеса, также включает и другие обвинения, в том числе расовую дискриминацию и навязывание религиозных убеждений. Кроме того, одна из танцовщиц рассказала, что Лиззо, известная своей публичной поддержкой бодипозитива, раскритиковала ее за лишний вес, а позднее уволила из-за того, что артистка записала совещание команды на телефон.

Бывшие участницы подтанцовки Лиззо намерены добиваться компенсации морального ущерба, потери заработка, невыплаченных зарплат и гонораров для адвокатов.

Лиззо — американская рэп-исполнительница, певица, актриса. Широкую популярность ей принес ее третий альбом «Cuz I Love You», который занял четвертое место в Billboard 200 в 2019 году.

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