Актер сериала «Эйфория» Ангус Клауд умер в 25 лет

Американский актер Ангус Клауд, наиболее известный по роли наркодилера Феско в сериале НВО «Эйфория», умер в своем доме в Окленде, штат Калифорния, в возрасте 25 лет, сообщает Variety.

Eddy Chen / HBO / Reuters / Scanpix / LETA

В заявлении семьи актера говорится, что на прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело переживал эту утрату.

«Единственное утешение, которое есть у нас, это знать, что теперь Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто говорил о своем психическом здоровье, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим», — сообщили родные Клауда.

Роль в «Эйфории» стала дебютом для Ангуса Клауда. Он участвовал в съемках обоих сезонов сериала НВО в 2019 и 2022 годах и считался одним из фаворитов среди поклонников «Эйфории». Выход третьего сезона сериала ожидался в 2024 году. Помимо съемок в «Эйфории», Ангус Клауд снялся в фильмах «Северный Голливуд» (2021), «Линия» (2023) и нескольких видеоклипах.