Разведка Украины: с начала вторжения 60 тысяч жителей аннексированных территорий принудительно мобилизовали в российскую армию

С начала 2022 года в российскую армию были принудительно мобилизованы от 55 до 60 тысяч жителей аннексированных территорий Украины, заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк.

«Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей — просто переодевали и отправляли на фронт», ― цитирует слова Черняка пресс-служба ГУР.

Представитель разведки также добавил, что россияне обещали мобилизованным, что их отправят на вторую или третью линии обороны, а вместо этого мобилизованных отправляли на передовую.

Кроме того, Черняк заявил, что в российскую армию также забирали студентов. «Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют», — сказал Черняк, добавив, что единственная возможность выжить для мобилизованных с аннексированных территорий − это при первой же возможности сдаться в плен.

Всеобщая мобилизация в самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась 19 февраля 2022 года — за пять дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину. По данным «Восточной правозащитной группы», к середине июня 2022 года принудительной мобилизации в Донбассе подверглись около 140 тысяч человек.

Мобилизация в ДНР и ЛНР сопровождалась массовыми облавами на мужчин призывного возраста, что привело к остановке многих предприятий, а также городских и коммунальных служб. Чтобы избежать мобилизации, жители аннексированных Россией территорий были вынуждены скрываться или пытаться нелегально покинуть самопровозглашенные республики.

Как устроена мобилизация в ДНР и ЛНР

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Как устроена мобилизация в ДНР и ЛНР

Жизнь здесь катится в хреновую сторону В ЛНР и ДНР на войну с Украиной забрали десятки тысяч жителей. Без них в тылу не работают предприятия, а спецслужбы преследуют даже жен призывников