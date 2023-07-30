В Пакистане террорист-смертник устроил взрыв на съезде политической партии. Погибли 40 человек, 200 ранены

По меньшей мере 40 человек погибли и около 200 получили ранения в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва, произошедшего на съезде консервативной партии «Собрание исламских богословов». Об этом сообщает телеканал Geo News. Агентство Reuters со ссылкой на полицию приводит другие данные: погибли 40 человек, ранены 130.

По данным полиции, террорист-смертник взорвал на съезде бомбу, когда один из партийных лидеров выступал перед несколькими сотнями сторонников.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился провести расследование.

В Пакистане, как отмечает Reuters, участились нападения боевиков после того, как в 2022 году прекратилось перемирие между группировкой «Техрик-е-Талибан Пакистан» и официальными властями Пакистана. При этом большинство последних нападений совершали против сил безопасности, а не политических деятелей.