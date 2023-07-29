​​Марафон «Нам не все равно» собрал больше 130 тысяч евро на помощь политзаключенным Беларуси

Белорусские независимые медиа и правозащитные инициативы собрали больше 130 тысяч евро на помощь политзаключенным Беларуси в рамках онлайн-марафона «Нам не все равно».

Марафон солидарности с политзаключенными начался утром 29 июля, он продлится 12 часов. Сбор средств будет закрыт вечером 30 июля.

Как отмечает Deutsche Welle, в марафоне участвуют более 20 СМИ и правозащитных организаций. Прямую трансляцию можно посмотреть в том числе на ютуб-канале лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Кроме того, в рамках акции издания публикуют тексты на своих сайтах и в соцсетях.

Собранные деньги будут распределены между фондами, правозащитными организациями и инициативами, которые оказывают помощь белорусским политзаключенным и их семьям. Организаторы говорят, что поддержка будет оказана, в первую очередь тем семьям, которые до сих пор не получали помощь.

По данным правозащитного центра «Весна», политическими заключенными в Беларуси признаны почти полторы тысячи человек.

В июне российские независимые медиа провели марафон «Ты не один» в поддержку политзаключенных в России. В рамках этой акции организаторам удалось собрать 39 миллионов 430 тысяч рублей.

В марафоне, который продолжался более 13 часов, приняли участие экономист Сергей Гуриев, политолог Екатерина Шульман, журналисты Сергей Смирнов, Иван Колпаков, Роман Анин, Ирина Шихман, Маша Борзунова, Илья Шепелин, соратники Алексея Навального Мария Певчих, Кира Ярмыш, Георгий Албуров и Иван Жданов, писатель Виктор Шендерович, политик Максим Кац и другие.