В аннексированном Крыму задержали журналистку украинского издания «Грати». При себе у нее были пресс-карта и редакционное задание

В аннексированном Крыму задержали журналистку украинского издания «Грати» Лутфие Зудиеву, сообщает редакция «Грати».

По данным издания, Зудиева должна была освещать судебный процесс по делу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, которых российские власти обвиняют в диверсии. Сначала Зудиеву не пустили в суд, а потом журналистку задержали. При этом с собой у нее были пресс-карта и редакционное задание, отмечает «Грати»

Вместе с журналисткой были задержаны еще 12 крымских татар, родственников и друзей Джеляла и Ахтемовых, пытавшихся попасть на открытое заседание суда.

Согласно изданию, в отделе полиции у Зудиевой путем угроз попытались взять отпечатки пальцев, но она отказалась. В итоге в отношении журналистки составили протокол об участии в массовом одновременном пребывании граждан в публичном месте «с целью дальнейшего освещения в СМИ».

Редакция издания потребовала незамедлительно освободить Лутфие Зудиеву и других задержанных у Верховного суда крымчан.

Российские власти арестовали Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых — Асана и Азиза — осенью 2021 года по делу о диверсии на газопроводе в селе Перевальное.

21 сентября 2022 года подконтрольный России Верховный суд Крыма приговорил Джеляла к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Асана и Азиза Ахтемовых — к 15 и 13 годам строгого режима соответственно.