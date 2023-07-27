На Алтае разбился вертолет Ми-8. Погибли шесть человек
Источник: ТАСС
Шесть человек погибли и еще семеро получили ранения в результате крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
РИА Новости пишет, что вертолет загорелся при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района.
Причиной крушения стало то, что он задел электрические провода.
Вертолет принадлежал компании «Алтай авиа» и перевозил группу туристов.
СМИ публикуют кадры, на которых видны последствия крушения Ми-8.