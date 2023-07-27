МВД Чечни не выдает людям до 30 лет загранпаспорта без присутствия родственников. Это объяснили тем, что цель поездки не должна противоречить «интересам РФ»

МВД Чечни отказывает жителям республики моложе 30 лет в выдаче загранпаспортов без присутствия родственников. В ведомстве объяснили это тем, что власти хотят убедиться, что «цели поездки не противоречат интересам Российской Федерации». Об этом сообщает правозащитный проект СК SOS со ссылкой на ответ ведомства адвокату Александру Немову, чьей подзащитной отказали в выдаче документа.

Министерство ссылается на протокол заседания Антитеррористической комиссии Совета по экономической и общественной безопасности республики от 2015 года.

«Было вынесено решение о выдаче заграничных паспортов молодым людям до 30 лет производить в присутствии и согласии их родителей или близких родственников о том, что цели поездки не противоречат интересам Российской Федерации на постоянной основе», — говорится в ответе МВД.

В связи с этим в министерстве рекомендовали подзащитной адвоката приходить на выдачу заграничного паспорта с близким родственником.

По словам адвоката Александра Немова, с юридической точки зрения ответ МВД незаконен, так как такое решение о невыдаче загранпаспорта нарушает конституционное право граждан на свободу передвижения, а протокол заседания комиссии не является нормативным актом и противоречит действующим законам.

В начале февраля СК SOS сообщал, что в Грозном отказались выдавать загранпаспорт местной жительнице без «поручительства» от «старшего родственника мужского пола». Правозащитники говорили, что речь идет о совершеннолетней девушке.