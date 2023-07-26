Глава Ингушетии предложил запретить мужчинам вступать в брак без справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости

Власти Ингушетии к сентябрю 2023 года собираются запретить мужчинам вступать в брак без предъявления справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил министру по внешним связям Вахе Бекову проработать этот вопрос совместно с духовенством республики, сообщает региональное правительство.

«У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. Уверен, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе», — заявил глава Ингушетии.

Министр Ваха Беков на встрече с администрацией и духовенством Малгобекского района Ингушетии заявил, что власти намерены тщательно проверять подлинность справок. В пресс-службе правительства заявили, что на встрече также предлагали ввести штрафы для родителей, скрывших от родственников невесты «сведения о наркозависимости сына и других тяжелых заболеваниях». Кто выступил с таким предложением, не уточняется.

Подобный запрет действует в Чечне с 2011 года, напоминает «Интерфакс». В 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за годы действия запрета тест на ВИЧ перед свадьбой прошли 95 тысяч человек, у 94 из них выявили ВИЧ.

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