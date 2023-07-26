ФРС США повысила базовую ставку до максимума с 2001 года

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила на 25 базисных пунктов — 5,25-5,5% годовых. Как пишет Reuters, это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

По итогу сегодняшнего заседания ФРС базовая ставка выросла до максимума за последние 22 года, отмечает The New York Times. При этом регулятор не исключил дальнейшего повышения базовой ставки.

В марте 2022 года после двух лет почти нулевых ставок ФРС США начала повышать уровень базовой ставки. К маю 2023-го этот показатель вырос до 5-5,25%. В июне регулятор приостановил повышение.

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