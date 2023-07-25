Лидер левой партии Норвегии подал в отставку из-за кражи очков Hugo Boss

Лидер норвежской леворадикальной партии Rødt («Красные») Бьорнар Мокснес подал в отставку после того, как попался на краже солнцезащитных очков Hugo Boss, сообщает Politico.

По данным издания, Мокснес украл очки в магазине аэропорта Осло 16 июля. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения, а ролик с кражей быстро распространился в сети. Мокснес сначала ушел на больничный, а 24 июля объявил об отставке.

«Многие люди спрашивали меня, как я мог сделать такую глупость. Я спрашивал себя об этом много раз в последние недели. У меня нет адекватного объяснения», — написал он в Facebook.

Мокснес добавил, что намерен сохранить свое членство в партии и пост депутата парламента.

Rødt — леворадикальная социалистическая партия. Одной из своих целей она провозглашает уменьшение имущественного неравенства в стране. У партии восемь мест в норвежском парламенте. Бьорнар Мокснес возглавлял Rodt в течение 11 лет.