Журналистка The Insider Марфа Смирнова рассказала, что ей угрожают, а за ее родственниками в России следят

Журналистка The Insider Марфа Смирнова сообщила в соцсетях, что получает анонимные угрозы из-за своей профессиональной деятельности.

По словам журналистки, сообщения с угрозами с разных номеров в мессенджере Telegram начали поступать ей с апреля. Позже Смирновой стали присылать фотографии ее родных, маршруты их поездок и информацию о них, которой, по словам сотрудницы The Insider, не может быть в открытом доступе.

«Довольно страшно было получить аудиозапись прослушки квартиры в Москве. Что эти люди от меня хотят, я не до конца понимаю. Пишу об этом сегодня, потому что это хоть какая-то минимальная гарантия безопасности для всех нас», — пишет Смирнова.

Журналистка также опубликовала скриншот переписки с одним из угрожающих, который в ответ на просьбу назваться заявил: «А вы больше пишите про что не надо, и мы познакомимся».