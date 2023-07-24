В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года», где в результате аварии погибли четыре человека

В Москве задержали главного инженера частной компании, обслуживающей торговый центр «Времена года», где в результате прорыва трубы горячего водоснабжения погибли четыре человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным московской прокуратуры, инженеру предъявили обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В московском торговом центре «Времена года» 22 июля прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибли четыре человека, еще десять были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. СК первоначально возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).