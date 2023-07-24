Олег Дерипаска подал в суд из-за интервью Ольги Романовой, заявившей, что у миллиардера есть две ЧВК. В иске он сослался на опыт «гражданина П.»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в Таганский суд Москвы иск к основательнице The Bell Елизаветы Осетинской и главе фонда «Русь сидящая» Ольге Романовой, следует из карточки дела на сайте суда.

Как сообщает The Bell, Дерипаска подал иск из-за видеоверсии интервью Ольги Романовой, которое она дала ютьюб-проекту «Это Осетинская». В записи Романова заявила, что у Дерипаски есть две частные военные компании, которые «работают» на юге Украины. Именно эти сведения Дерипаска просит признать как недействительные и порочащие его репутацию, сообщил The Bell юрист Романовой Леонид Абгаджава, первым ознакомившийся с иском.

Дерипаска потребовал в иске, чтобы Осетинская удалила целиком интервью Романовой с ютьюб-канала, а сама Романова опубликовала опровержение в твиттере

За каждый день неисполнения решения суда Дерипаска просит назначить неустойку в размере 10 тысяч рублей.