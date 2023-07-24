Госдума собиралась штрафовать россиян на 50 тысяч рублей за неявку в военкомат. Ко второму чтению законопроекта штраф предложили снизить до 30 тысяч

В текст законопроекта о поправках в КоАП, где предлагалось увеличить штраф за неявку в военкомат до 50 тысяч рублей, внесены изменения, которые предусматривают штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Соответствующая таблица поправок опубликована на сайте Госдумы.

В первоначальной версии поправок штраф за неявку без уважительной причины в военкомат по повестке увеличивался до 40-50 тысяч рублей.

Действующая редакция КоАП предусматривает штраф от 500 рублей до трех тысяч рублей.

Кроме того, ко второму чтению законопроекта предлагается снизить штраф за «несообщение сведений о выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев». Сначала предлагалось штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Теперь — от 5 до 15 тысяч.

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