Госдума собиралась штрафовать россиян на 50 тысяч рублей за неявку в военкомат. Ко второму чтению законопроекта штраф предложили снизить до 30 тысяч
Источник: РИА Новости
В текст законопроекта о поправках в КоАП, где предлагалось увеличить штраф за неявку в военкомат до 50 тысяч рублей, внесены изменения, которые предусматривают штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Соответствующая таблица поправок опубликована на сайте Госдумы.
В первоначальной версии поправок штраф за неявку без уважительной причины в военкомат по повестке увеличивался до 40-50 тысяч рублей.
Действующая редакция КоАП предусматривает штраф от 500 рублей до трех тысяч рублей.
Кроме того, ко второму чтению законопроекта предлагается снизить штраф за «несообщение сведений о выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев». Сначала предлагалось штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Теперь — от 5 до 15 тысяч.