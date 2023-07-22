Российский суд впервые аннулировал брак из-за смены одним из супругов гендерного маркера в документах

Октябрьский районный суд Иркутска аннулировал зарегистрированный в 2022 году брак после того, как один из супругов подал заявление о смене гендерного маркера в документах, сообщила служба ЗАГС Иркутской области.

В суд с исковым заявлением о признании брака недействительным обратился прокурор Октябрьского района Иркутска по инициативе службы ЗАГС.

«По итогам судебного заседания судом была принята позиция службы и прокурора и исковые требования были удовлетворены. Данное решение суда стало первым в Российской Федерации и создало прецедент», — говорится в заявлении службы.

14 июля депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении одобрили закон о запрете в России трансгендерного перехода. Среди прочего этот закон запретит людям менять гендерный маркер в документах, а также наделит российские власти правом аннулировать браки людей, сделавших это ранее. 19 июля документ одобрил Совет Федерации. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Владимир Путин.

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