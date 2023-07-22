В московском торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. Погибли четыре человека, несколько десятков пострадали

В московском торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибли четыре человека, а еще десятки пострадали, сообщает ТАСС.

По данным агентства, все погибшие были сотрудниками гипермаркета «Глобус Гурмэ» — именно там прорвало трубу с горячей водой.

Телеграм-канал Shot пишет, что в результате произошедшего пострадали 70 человек. В то же время «Известия» сообщают, что ожоги разной степени тяжести получили 50 человек. По данным ТАСС, как минимум трех человек госпитализировали. Shot пишет о девяти госпитализированных.

Кроме того, РИА Новости сообщает, что около 18 человек оказались заблокированы в здании торгового центра.

СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц).