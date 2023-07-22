Bloomberg: глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил поездку в КНР из-за исчезновения министра иностранных дел Китая Цинь Гана

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную на конец июля поездку в КНР из-за исчезновения министра иностранных дел Китая Цинь Гана, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам двух собеседников агентства, исчезновение китайского министра стало основной причиной, почему Клеверли отложил поездку. Третий источник назвал эту причину одной из нескольких.

Цинь Ган исчез из публичного пространства 25 июня, в тот день он встретился с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама, пишет Bloomberg. С тех пор министра на дипломатических встречах заменял заведующий канцелярией комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Агентство сообщает, что в середине июля в Китай должен был прибыть глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, однако его визит также отменили. В пресс-службе Борреля сказали, что Пекин сообщил о невозможности принять европейского чиновника в запланированное время, не уточнив причину.

Цинь Ган возглавил МИД Китая в декабре 2022 года, проработав несколько лет в качестве замминистра иностранных дел и менее двух лет в должности посла КНР в США. До этого он был официальным представителем МИД Китая и помогал организовывать поездки Си Цзиньпина за границу, пишет «Би-би-си».

С 13 по 14 июля в Индонезии проходил саммит глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Китайскую делегацию на саммите вместо Цинь Гана возглавлял заведующий канцелярией комисси ЦК КПК по иностранным делам Ван И. В МИД Китая отсутствие министра на саммите объяснили его проблемами со здоровьем.