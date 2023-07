Умер певец Тони Беннетт

Американский эстрадный певец Тони Беннетт умер в Нью-Йорке на 97-м году жизни, сообщила его публицист Сильвия Вайнер.

В 2016 году Тони Беннетту диагностировали болезнь Альцгеймера. Тем не менее он продолжал выступать и записывать новые песни. Последними в карьере Беннета стали совместные концерты с Леди Гагой, прошедшие в августе 2021 года в Радио-сити Мюзик-холле в Нью-Йорке. Они были приурочены к 95-летию певца и выходу его второго альбома с Леди Гагой «Love for Sale». Их первая совместная работа «Cheek to Cheek» вышла в 2014-м.

Тони Беннетт и Леди Гага на церемонии вручения премии «Грэмми», 8 февраля 2015 года Larry Busacca / Getty Images / NARAS

Тони Беннетт (настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто) начал выступать как джазовый певец в 1950-е годы. Первый пик популярности, как отмечает The New York Times, пришел к Беннету в 1962 году, когда он дал концерт в Карнеги-холле в Нью-Йорке и выпустил песню «I Left My Heart in San Francisco». За свою 70-летнюю карьеру Беннет записал 70 альбомов и продал более 50 миллионов пластинок. Он записывал дуэты с Полом Макартни, Элтоном Джоном, Кристиной Агилерой, Селин Дион и многими другими исполнителями. Беннет — обладатель 20 премий «Грэмми».

Tony Bennett, Lady Gaga — The Lady is a Tramp (from Duets II: The Great Performances) tonybennettVEVO

Tony Bennett, Amy Winehouse — Body and Soul (from Duets II: The Great Performances) tonybennettVEVO

Stranger In Paradise (from Duets II: The Great Performances) tonybennettVEVO

Tony Bennett — I Left My Heart in San Francisco (from MTV Unplugged) tonybennettVEVO