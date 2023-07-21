Десятки мусульман устроили шествие в Замоскворечье, протестуя против полицейских рейдов в молельных домах

Несколько десятков мусульман прошли маршем от Московской исторической мечети на Большой Татарской улице в Замоскворечье до станции метро «Третьяковская», следует из видеозаписей, опубликованных в соцсетях днем 21 июля. В ходе шествия протестующие выкрикивали «Аллах акбар!» («Аллах — велик!»). О задержаниях во время акции не сообщалось.

Накануне в соцсетях появились призывы прийти в Историческую мечеть, чтобы выразить свое отношение к действиям полицейских, сорвавших несколько намазов в Котельниках и Дзержинском в Московской области. Об этом во время выступления в мечети сообщил имам, следует из видео, опубликованного проектом «Осторожно, новости».

Перед молитвой в Исторической мечети усилили безопасность. На месте дежурили полицейские и бойцы Росгвардии, сообщило издание «Подъем». Телеграм-канал «Омбудсмен такси» сообщил, что департамент транспорта Москвы якобы попросил службы такси «усилить разъяснительную работу» с сотрудниками из-за того, что «мусульман Москвы (мигрантов)» призывают 21 июля выйти на «несанкционированный протестный митинг». Внимание на это обратили «Важные истории».

В ГУ МВД Москвы пока не комментировали случившееся.

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