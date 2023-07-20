Бывший хакер, специалист по компьютерной безопасности Кевин Митник умер в возрасте 59 лет в Лас-Вегасе, сообщает The New York Times. Его смерть подтвердила представительница тренинговой компании KnowBe4 Кэти Уоттман, а также компания по компьютерной безопасности, которую он основал. Митник умер от осложнений, возникших из-за рака поджелудочной железы.

Craig F. Walker / The Denver Post / Getty Images

Кевин Митник — один из самых известных киберпреступников 1990-х годов, которого обвиняли в краже компьютерных данных и номеров банковских карт в США, из-за чего следователи называли его «самым разыскиваемым» хакером в мире (СМИ называли его «хакером № 1»).

Митник провел почти четыре года в заключении за взлом корпоративных компьютерных сетей. Он вышел на свободу в 2020 году и начал карьеру консультанта по безопасности, а также писал книги и выступал с лекциями.

Согласно некрологу, которое распространило похоронное бюро в Лас-Вегасе, у Митника осталась жена, Кимберли Митник, которая беременна их первым ребенком.