Совет Федерации одобрил закон о запрете «смены пола»

Совет Федерации единогласно одобрил закон, который подразумевает введение в России запрета на , сообщает ТАСС.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» дополнят новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства для «смены пола».

Документ также запрещает людям, которые изменили гендерный маркер, усыновлять детей, а также допускает аннулирование брака, если один из партнеров совершил трансгендерный переход.

«Принятие этого федерального закона будет способствовать защите конституционных, нравственных и семейных устоев российского общества и сохранению здоровья граждан РФ и прежде всего — наших детей», — заявила на заседании Совфеда сенатор Оксана Хлякина.

Другой сенатор Таймураз Мамсуров сказал, что после принятия российским парламентом этого закона на Западе поднимется волна критики. «Если евробюрократы нас поносят и ругают, значит, мы на верном пути», — добавил он.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко «ради объективности» отметила, что якобы видела в интернете «очень много позитивных зарубежных откликов на этот закон из европейских государств».

14 июля закон о запрете «смены пола» в России был одобрен Госдумой. Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Владимир Путин.

Подробно об этом законе

Депутаты сделали ужасный закон о запрете «смены пола» просто людоедским. Что еще они придумали? Коротко: трансгендерным людям запретили усыновлять детей, а государство сможет расторгать их браки 24 карточки