Роскомнадзор предложил обязать компании получать лицензии на обработку персональных данных. Выдавать разрешения собирается сам РКН
Роскомнадзор (РКН) предлагает обязать компании получать лицензию на обработку персональных данных. Соответствующие поправки, пишет «Коммерсант», планируется внести в готовящийся законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных.
РКН предлагает ввести понятие «спецоператора», который станет удостоверяющим центром для компаний-операторов персональных данных. Роль «спецоператора» надзорное ведомство собирается закрепить за собой, сообщили источники издания.
Операторы должны будут не только уведомлять Роскомнадзор о том, что обрабатывают личную информацию граждан, но и получать лицензию регулятора на их обработку, заявили собеседники «Коммерсанта».
Предполагается, что лицензии на обработку данных обяжут получать только компании, которые работают с большими массивами информации — свыше 1 миллиона записей, заявили в Роскомнадзоре. Однако, обращают внимание источники издания, «пока показатели не детализируются» и на кого будет распространять новые требования, если их примут, непонятно.
В Госдуме и Минцифры заявили, что знакомы с предложением РКН.
По действующему законодательству компании, занимающиеся обработкой персональных данных, должны лишь уведомлять Роскомнадзор о начале такой деятельности.
Законопроект, в который планируется внести положение о «спецоператоре», был подготовлен после массовых утечек персональных данных в России, за которые крупным компаниям сейчас грозит лишь незначительный для них штраф. Проект закона предполагает введение оборотного штрафа — сумма будет рассчитываться исходя из оборота компании.