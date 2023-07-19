На пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина жителя Читы завели уголовное дело

Житель Читы Константин Старчуков, бросивший бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей Ленина на Красной площади, стал фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство», пишет Baza. Старчукову грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Старчуков попытался поджечь Мавзолей Ленина вечером 17 июля. Бутылка с зажигательной смесью упала на брусчатку, Мавзолей не пострадал. Старчукова задержали сотрудники правоохранительных органов.

По данным 112, 37-летнего Константина Старчукова 17 мая 2023 года уже задерживали на Красной площади с двумя бутылками бензина, однако тогда к отвественности его привлекать не стали.