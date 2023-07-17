В Тихом океане спасли моряка и его собаку. Они два месяца дрейфовали после крушения и пили дождевую воду

В Тихом океане спасли с дрейфующего судна моряка Тима Шеддока из Сиднея и его собаку Биллу, которые несколько месяцев дрейфовали в океане после шторма, сообщает 9News.

51-летний Тим Шеддок и Билла (ее возраст не уточняется) три месяца назад вышли из Мексики во Французскую Полинезию, но через несколько недель пути лодка получила серьезные повреждения во время шторма. В течение двух месяцев пара добывала самое необходимое, используя для еды сырую рыбу, а для питья — дождевую воду. Через два месяца дрейфующую лодку заметили с вертолета, сопровождавшего рыболовецкий траулер. Когда Шеддока нашли, он был здоров и пребывал в хорошем расположении духа.

«Я прошел через тяжелейшее испытание в море. Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долго был в одиночестве в море. В остальном я здоров», — сказал Шеддок в интервью 9News. Врач Шеддока сообщил, что жизненные показатели мужчины находятся в норме.

Как отмечают журналисты, собака Билла «также выглядит здоровой и невредимой».

Телеканал Sky News Australia показал кадры, снятые после спасения Тима Шеддока и Биллы.

Real life «Cast Away»: Aussie sailor and dog rescued after months at sea Sky News Australia