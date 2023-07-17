Минздрав РФ предложил «ограничить продажу» препаратов для прерывания беременности

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил ограничить продажи препаратов для медикаментозного прерывания беременности, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня обсуждались вопросы демографических направлений, в частности, ограничение продажи и перевод на препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем [эту инициативу] и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — заявил Мурашко по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».

Министр также добавил, что препараты, которые используются для медикаментозного аборта, «должны жестко контролироваться».

В России аборт проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, в случае изнасилования — до 22 недель, а по медицинским показаниям — независимо от срока беременности. Препараты для медикаментозного аборта, которые применяют на ранних сроках беременности, продают по рецепту врача.

В 2015 году в Госдуму был внесен законопроект, подготовленной группой депутатов во главе с сенатором Еленой Мизулиной, о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и запрете на их проведение в частных клиниках. Этот законопроект не прошел голосование, в том числе из-за Минздрава, настоявшего на том, что принятие подобного закона приведет к распространению незаконных абортов и к увеличению расходов бюджета на лечение пострадавших от них женщин, а кроме того — на пособия по инвалидности.

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