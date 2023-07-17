Дочь главреда «Новой газеты» ушла с поста советника Эльвиры Набиуллиной

Дочь главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова Ксения покинула пост советника председателя Банка России. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

Сама Ксения Муратова подтвердила изданию информацию о своем увольнении. О том, что стало причиной ухода, она отвечать не стала.

Как отмечает RTVI, Муратова работала с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной более десяти лет. По данным издания, увольнение произошло 10 июля — через несколько дней после того, как в Чечне на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.

«Есть много разных версий причин ее увольнения. Одни говорят, что это связано с ее отцом и недавними событиями вокруг „Новой газеты“, другие — о том, что это результат некоего внутреннего конфликта в ЦБ. Но факт в том, что еще месяц назад ничего не предвещало ее ухода», — сказал источник издания.

О работе Ксении Муратовой с Набиуллиной Дмитрия Муратова спрашивал в интервью журналист Юрий Дудь. Главред «Новой газеты» говорил, что его дочь не занимается пиаром главы ЦБ. «Моя дочь Ксения — абсолютно выдающий талантливый человек, верный в дружбе с людьми и собаками. Мне с ней повезло намного больше, чем ей со мной. Она работает с Эльвирой Набиуллиной очень-очень много лет. По-моему, с того далекого времени, когда ее пригласили на собеседование по результатам окончания ею с красным дипломом Московского государственного университета и она попала в министерство экономики и развития в каком-то там 10-м году. И с тех пор они работают все это время рядом и вместе», — сказал Муратов. На уточняющий вопрос Дудя, накладывала ли работа дочери на него этические ограничения, Муратов сказал, что это «исключено».