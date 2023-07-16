Умерла Джейн Биркин

Французская актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет, сообщает Le Parisien.

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Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. В 1966 году Биркин появилась в фильмах «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и «Калейдоскоп» Джека Смайта. В 1969 году она сыграла главную женскую роль в фильме «Слоган» 1969 года, снятом Пьером Гримблой, главную мужскую роль в нем сыграл Серж Генсбур, который на долгие годы стал партнером Биркин.

В 1969 году Биркин, переехавшая во Францию, записала с Генсбуром знаменитую песню «Je tʼaime… moi non plus». В 1976 году вышел одноименный фильм «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет» с Биркин в главной роли, снятый Генсбуром. За участие в фильме Биркин была номинирована на французскую кинопремию «Сезар». В 1980 году Биркин и Генсбур расстались. Их дочь Шарлотта Генсбур стала известной актрисой и певицей.

Джейн Биркин и Серж Генсбур Archive Photos / Getty Images

Всего в биографии Джейн Биркин десятки фильмов и двадцать альбомов, включая концертные. Она продолжала сниматься в кино и заниматься музыкой до последних лет жизни.

Помимо Шарлотты у Джейн Биркин было двое детей — Кейт Барри (фотограф, умерла в 2013 году, покончив с собой) и Лу Дуайон (певица и актриса).

Имя Джейн Биркин носит одна из самых известных (и дорогих) дамских сумок в мире. При этом в 2015 году Биркин в открытом письме просила модный дом Hermes не использовать ее имя для сумки, указывая, что кожу для ее изготовления добывают негуманными методами. Однако руководству Hermes удалось переубедить Биркин.