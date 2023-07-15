Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он уже побывал в Буче и Ирпене

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приехал в Украину, сообщает пресс-служба президента. Ранее о его визите не сообщалось.

Согласно пресс-службе, Юн Сок Ёль уже посетил Бучу и Ирпень.

Во время поездки лидер Южной Кореи планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и возложить венок погибшим во время войны.

Как уточняет агентство «Ренхап», визит Юн Сок Ёль является заключительным этапом поездки президента в Европу. Сперва он посетил Литву, где проходил саммит НАТО, после чего отправился в Польшу.

До сих пор Южная Корея предоставляла Украине лишь гуманитарную и экономическую помощь. В апреле президент страны Юн Сок Ёль допустил отправку боеприпасов и бронетехники в Украину в случае, если в стране в разы возрастет угроза мирному населению. В начале мая президент, находившийся тогда с визитом в США, на вопрос о возможности поставок оружия Киеву ответил, что этот вариант рассматривается.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», Южная Корея является крупнейшим производителем боеприпасов. Кроме того, страна производит тяжелую бронетехнику, а ее основные боевые танки К-2 высоко ценятся и поставляются на экспорт. Также «Би-би-си» отмечает, что у Южной Кореи есть запасы советской военной техники, включая танки Т-80У, которые можно было бы передать ВСУ.

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