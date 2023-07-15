Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что оставит свой пост в ближайшие месяцы

Министр обороны Великобритании сообщил газете Sunday Times, что принял решение оставить свой пост в ближайшие месяцы.

По словам Уоллеса, он намерен покинуть пост министра обороны во время очередных перестановок в правительстве, которые премьер-министр Риши Сунак, по данным источников «Би-би-си», может провести уже в сентябре.

Министр также сообщил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, однако досрочно отказываться от депутатского мандата он не будет.

Кроме того, Уоллес в беседе с Sunday Times перечислил риски безопасности для Великобритании, которые могут проявиться в будущем. Среди прочего он отметил вероятность распространения терроризма в Африке. Также министр выразил обеспокоенность по поводу перспектив войны в Украине, в том числе в случае победы Украины, поскольку неизвестно, что после этого предпримет президент России Владимир Путин. Отдельно Уоллес отметил агрессивную политику Китая и его намерение захватить Тайвань, которые, по мнению министра, к 2030 году могут обернуться новой холодной войной.

«К концу десятилетия мир станет гораздо более небезопасным, более незащищенным. Думаю, однажды мы окажемся втянуты в конфликты. Будет ли это холодный или горячий конфликт, мы в любом случае окажемся в затруднительном положении», — заключил министр.

Бен Уоллес занимает пост министра обороны Великобритании с 2019 года. За это время в стране сменилось три премьер-министра: Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак. Все это время министр активно выступал в поддержку Украины и ее сопротивления российской агрессии.

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