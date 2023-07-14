Суд в Киеве изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа, сообщает украинская газета «Страна».

Также митрополиту предоставили возможность внести залог в размере более 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). Прокуратура просила арестовать митрополита до 1 сентября, а залог назначить в размере 60 миллионов гривен.

Митрополит намерен обжаловать решение суда, пишет УНИАН.

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла (Петр Лебедь) обвиняют в разжигании межрелигиозной розни и оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Шевченковский суд Киева 1 апреля 2023 года избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В июле офис генпрокурора Украины объявил о новом митрополиту Павлу. По версии следствия, он «представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт», делал заявления, которые оправдывали и отрицали действия РФ. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

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