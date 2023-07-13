В Грузию приехали врачи из Польши для медицинского обследования Михаила Саакашвили

Группа польских врачей начала всестороннее медицинское обследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Представитель партии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе уточнил, что в Грузию прибыли пять врачей. По его словам, сроки их миссии не ограничены — они пробудут в стране столько, сколько потребуется. Медицинское заключение будет конфиденциальным, его передадут странам ЕС, пишет агентство «Новости-Грузия».

Переговоры о медицинском обследовании Саакашвили велись несколько месяцев — власти Польши еще в марте 2023 года говорили, что готовы отправить врачей, однако Грузия долго не давала на это согласия.

«После шести месяцев проволочек правительство наконец позволило врачам посетить Михаила Саакашвили в больнице. Врачи изучат его состояние и впоследствии сделают свои выводы», — сказал агентству AFP адвокат бывшего президента Дито Садзаглишвили.

Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года. Саакашвили, которому грузинские суды заочно вынесли приговоры по нескольким делам, арестовали после того как он вернулся в страну, нелегально перейдя границу.

Под арестом, неоднократно заявляли адвокаты политика, состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось. С мая 2022 года политик находится в тбилисской клинике «Вивамед». Во время судебных заседаний 20 врачей заявили, что Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии. В феврале 2023 года сообщалось, что Саакашвили весил 67 килограммов. Перед арестом он весил 116 килограммов при росте 195 сантиметров.

В феврале 2023 года Тбилисский городской суд отклонил ходатайство защиты Саакашвили о его освобождении из заключения или отсрочки приговора по состоянию здоровья. В марте аналогичное решение принял апелляционный суд. В мае Европейский суд по правам человека также отклонил просьбу адвокатов об освобождении Саакашвили для лечения за границей.

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