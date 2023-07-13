Суд в Москве заочно арестовал политика Владимира Милова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политика Владимира Милова на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России за «фейки» про российскую армию, сообщает «Медиазона».

Дело против Милова по статье о «фейках» возбудили летом 2022 года, однако в мае 2023 года обвинение переквалифицировали на более жесткую часть статьи 207.3 УК — о распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти, предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стал ролик «Преступления Путина» на канале «Навальный Live».

Владимир Милов уехал из России весной 2021 года, опасаясь возможного ареста после митингов в поддержку Алексея Навального.

По версии следствия, Милов «скрылся в Литовской республике». Защита политика выступала против ареста, мотивируя это тем, что следствие не подтвердило, что Милов осведомлен об уголовном деле против него. Из-за этого, по словам защитницы, нельзя утверждать, что он скрылся.

Владимир Милов был председателем партии «Демократический выбор» и соратником Бориса Немцова. С мая по октябрь 2002 года работал заместителем министра энергетики России. С 2017 года вел еженедельную рубрику об экономике «Где деньги?» на канале «Навальный Live».

В мае 2022 года Минюст внес Милова в реестр «иностранных агентов». В июне МВД объявило его в розыск, не уточняя по какой статье.