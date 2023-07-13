ФСБ объявила о задержании ЛГБТ-активиста, волонтера «ОВД-Инфо». Его подозревают в госизмене за перевод денег для ВСУ

Федеральная служба безопасности объявила о задержании по подозрению в госизмене жителя Орловской области - «активиста ЛГБТ-движения, ранее изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину».

В сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, которое цитируют российские госагентства, в том числе ТАСС, говорится, что задержанный — «осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ».

ЦОС ФСБ также объявил, что задержанный, имя и фамилия которого не разглашаются, является волонтером правозащитного проекта «ОВД-Инфо», а также «администратором тематического антироссийского информационного ресурса».

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения.

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