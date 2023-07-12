Умер писатель Милан Кундера

Писатель Милан Кундера умер во Франции в возрасте 94 лет, сообщает чешское издание Novinky.cz.

Милан Кундера родился в 1929 году в Брно. Первую книгу он опубликовал в 1953 году. В 1971 году вышел роман «Вальс на прощание», переведенный на многие языки, включая русский.

В 1975 году Кундера уехал из Чехословакии во Францию. В 1984 году на французском языке вышел один из самых известных его романов — «Невыносимая легкость бытия», события которого разворачиваются во время «Пражской весны» в 1968 году. В 1988 году роман был экранизирован Филиппом Кауфманом.

В Чехословакии книги Кундеры долгое время находились под запретом. Писателя в 1979 году лишили гражданства Чехословакии. Кундере, который с 1981 года был гражданином Франции, вернули чешское гражданство лишь в 2019 году.

Среди многочисленных наград Кундеры Большая литературная премия Французской академии, которую он получил в 2001 году, а также чешская Премия Франца Кафки, присужденная писателю в 2020 году.