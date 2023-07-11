В Пермском крае потеряна связь с группой из 22 туристов, среди которых 11 детей. Они сплавлялись по реке Усьва

В Пермском крае спасатели пытаются найти группу из 22 туристов, отправившихся в сплав по реке Усьва, сообщает РИА Новости со ссылкой ГУ МЧС. В группу, связь с которой потеряна, входят 11 взрослых и 11 детей.

По данным Mash, туристы самостоятельно организовали сплав. Они должны были 9 июля вернуться в поселок Средняя Усьва, но на место стоянки так и не прибыли.

В свою очередь «РБК Пермь» пишет, что туристы должны были прибыть 9 июля в другой населенный пункт — поселок Усьва. Между Средней Усьвой и Усьвой расстояние более 180 километров.