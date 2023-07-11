В Общественной палате предложили отправлять бездомных на «трудовую реабилитацию». Эксперты опасаются, что это легализует трудовое рабство

Члены Совета по попечительству в соцсфере при правительстве и Общественной палаты (ОП) РФ предложили выявлять бездомных людей и отправлять их на «трудовую реабилитацию». С соответствующим письмом, направленным в Минтруд и Минздрав РФ, ознакомились «Ведомости».

Согласно предложениям, физические и юридические лица смогут сообщать об обнаружении бездомных по телефону 112, после чего на место будет приезжать скорая помощь и полиция. Бездомного заберут в отделение, где ему проведут дактилоскопию и идентификацию личности, а информацию о нем передадут в Центр социальной адаптации. Работники центра определят дальнейшую схему действий.

Далее бездомных мужчин предполагается направлять в «социально-трудовые дома», а женщин — в кризисные центры. Авторы проекта подчеркивают, что бездомный имеет право отказаться от помощи.

В Минтруде раскритиковали инициативу, отметив, что принятие рекомендаций, напротив, может создать ситуации, когда помощь человеку по закону будет невозможна — например, если его частный случай будет выходить «за установленные законом рамки определения лица, нуждающегося в помощи». Также там напомнили, что трудоустройство граждан возможно только по их желанию.

Во времена СССР бездомных принудительно заставляли работать. По мнению властей, бездомные самим своим существованием «нарушали правила существования социалистического общежития». При обнаружении бездомных милиция должна была направлять их в специальные поселения.