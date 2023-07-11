ЦБ: россияне забрали из банков 100 миллиардов рублей во время мятежа Пригожина

В июне в России вырос спрос на наличные, что привело к оттоку ликвидности из банков на 500 миллиардов рублей. Во время мятежа ЧВК Вагнера 23-25 июня россияне сняли 100 миллиардов рублей наличными. Об этом говорится в аналитических материалах Банка России.

В ЦБ заявили, что увеличение объема наличных денег в обращении «не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики».

В обзоре рисков финансовых рынков ЦБ отмечал, что «внутриполитические события в России» 23-25 июня оказали незначительное влияние на динамику рубля. О каких именно событиях идет речь, регулятор не уточнил, но в эти дни проходил мятеж ЧВК Вагнера.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов утверждал, что во время мятежа Пригожина на юге России, в том числе в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, спрос на наличные вырос на 70-80%. По его словам, 25 июня спрос на наличные пошел на убыль, а к 26 июня все стабилизировалось.

23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву, обвинив Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. Подразделения ЧВК Вагнера вошли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы. Мятеж завершился вечером 24 июня договоренностью Пригожина с российскими властями о том, что он «уйдет» в Беларусь.

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