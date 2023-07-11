ФСБ объявила о задержании сотрудника банка из Пермского края по подозрению в финансировании ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали сотрудника банка из Пермского края, подозреваемого в государственной измене из-за финансовой помощи ВСУ, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, подозреваемый перевел деньги в украинский банк, чтобы профинансировать покупку для ВСУ дронов, тепловизоров и «иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации».

Возбуждено уголовное дело о госизмене, по которому подозреваемому в действующей редакции Уголовного кодекса РФ может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как пишет «Первый отдел», речь идет о жителе Соликамска Александре Крайчике, переехавшем в Москву. По данным правозащитного проекта, еще весной 2023 года он попал под так называемые «карусельные аресты». В апреле сотрудники ФСБ пришли к нему на работу и изъяли телефон. Через несколько дней он попытался улететь в Стамбул, но был задержан в аэропорту и арестован на пять суток за «мелкое хулиганство». После отбытия ареста его вновь задержали на выходе из спецприемника.

После четвертого подряд административного ареста Крайчика увезли в неизвестном направлении. «Позже появилась новость о возбуждении дела, поводом для которого стали, как утверждает источник РБК, 50 евро, переведенные на счет фонду, собиравшему средства для Вооруженных сил Украины», — пишет «Первый отдел».

В предыдущий раз ФСБ отчитывалась о задержании за финансовую помощь ВСУ 5 июля. Тогда подозреваемым стал уроженец Украины, который прилетел в Россию из-за рубежа и был задержан в аэропорту Екатеринбурга.

В конце июня издание «Верстка» подсчитало, что за первые шесть месяцев 2023 года фигурантами уголовных дел о госизмене в России стали минимум 43 человека. За весь 2022 год их было в два раза меньше.

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