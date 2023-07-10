В России цена за килограмм лука превысила 70 рублей. Это максимум за всю историю наблюдения Росстата

Средняя цена репчатого лука в российских магазинах в мае 2023 года достигла 73,3 рубля за один килограмм — это максимум за всю историю наблюдения Росстата как минимум с 2000 года, пишет РБК со ссылкой на данные ведомства.

Как отмечает издание, в конце весны и начале лета лук, как и другие овощи, сезонно дорожает из-за того, что запасы отечественной продукции подходят к концу, а на рынок начинает поступать импортная продукция.

В последние десять лет, пишет РБК, цена репчатого лука в мае колебалась в диапазоне 30-40 рублей за килограмм. В мае 2022 года, когда в поставках импортной продукции наблюдались масштабные сбои из-за санкций, лук все равно стоил на 29% меньше, чем сейчас (в 2022 году средняя цена составляла 56,8 рублей за килограмм).

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков объяснил, что лук подорожал из-за неурожая в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане на фоне аномально холодной зимы. Из-за морозов в январе овощи, которые хранились на не отапливаемых складах, испортились, а весной власти этих стран ввели запрет на экспорт лука, пока не восполнят свои запасы, отметил Казаков.

По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, ключевыми поставщиками лука на российский рынок являются Египет, Китай, Турция и Узбекистан. С января по ноябрь 2022 года из этих стран в Россию поступило 46 тысяч тонн, 22 тысячи тонн, 20 тысяч тонн и 17 тысяч тонн лука соответственно.