Telegram поменял правила конфиденциальности для российских и украинских пользователей, расширив доступ рекламодателей к их данным

Мессенджер Telegram внес изменения в Политику конфиденциальности, предоставив рекламодателям более широкий доступ к данным пользователей, обратил внимание «Код Дурова».

Изменения появились на странице Политики конфиденциальности на русском языке, указывается, что они внесены 8 июля «в целях соблюдения территориальных ограничений при отображений рекламных объявлений в странах с большим количеством русскоязычных каналов». С теми же формулировками обновлена и версия Политики конфиденциальности на украинском языке.

Как объясняет «Код Дурова», в личном кабинете рекламодателей, в частности, появилась функция «Target Сountries / Locations». В ней, «можно выбрать таргетинг по конкретной стране и региону и тем самым избежать показа неактуальных объявлений в соседних странах, на территории которых используется один и тот же язык», отмечает издание. Ранее можно было выбрать только язык целевых каналов.

Работу этой функции «Код Дурова» описывает так: «Для рекламодателей предусмотрена возможность отображения объявлений в зависимости от приблизительно определенных страны и города, к которым относится IP-адрес пользователя (никакие другие геолокационные данные для этих целей не используются)».

«Теперь можно более точно таргетировать рекламу на целевую аудиторию, по-прежнему не нарушая приватности пользователей», — пишет «Код Дурова».

В ноябре 2021 года основатель Telegram Павел Дуров, представляя новую рекламную платформу мессенджера, обещал, что данные пользователей не будут использоваться для таргетирования рекламы. «Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей», — писал он тогда.

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