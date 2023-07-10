В Кремле отказались от комментариев по поводу совместного исследования «Медузы» и «Медиазоны» о потерях российской армии за полтора года полномасштабной войны в Украине.

«Мы перестали мониторить издание „Медуза“, поэтому не знаем о каком материале идет речь», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для прессы.

На уточняющий вопрос, считает ли Кремль оценку потерь соответствующей, Песков ответил так: «Цифры потерь дает министерство обороны и они единственные имеют такую прерогативу».

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Прочитайте исследование целиком

47 тысяч погибших российских солдат Нам удалось достоверно оценить потери России в ходе полномасштабной войны с Украиной. Совместное исследование «Медузы» и «Медиазоны»

Прочитайте исследование целиком

47 тысяч погибших российских солдат Нам удалось достоверно оценить потери России в ходе полномасштабной войны с Украиной. Совместное исследование «Медузы» и «Медиазоны»