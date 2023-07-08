Реджеп Эрдоган заявил, что в августе Владимир Путин приедет в Турцию

Президент России Владимир Путин в августе посетит Турцию. Об этом 7 июля заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова Эрдогана передает агентство Anadolu.

Комментируя вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной, Эрдоган сказал, что обсуждает этот вопрос с Путиным. «В следующем месяце Путин посетит Турцию, у нас будет возможность встретиться», — добавил турецкий президент.

Дополнительных комментариев по поводу визита Эрдоган не дал.

Зеленский приехал в Турцию вечером 7 июля. Он обсудил с Эрдоганом «формулу мира», саммит НАТО, гарантии безопасности и зерновую сделку. По итогам переговоров турецкий президент заявил, что Украина «заслуживает членства в НАТО» и что Турция будет помогать ей «встать на ноги».

Кремль официально ранее не сообщал о планах Путина поехать в Турцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля говорил, что президенты двух стран «часто и регулярно общаются» и что в том числе речь заходит «и об очных контактах». «Как только сроки таких контактов будут определены, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Турция не присоединилась к западным санкциям против России и после начала войны регулярно выступает посредником между Москвой и Киевом по различным вопросам. В Стамбуле весной 2022 года прошло несколько раундов мирных переговоров между РФ и Украиной.

Турция не является участником Римского статута, поэтому не обязана задерживать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.