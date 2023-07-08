Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что подает в отставку

Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте подало в отставку. По словам самого главы правительства, он подаст официальное прошение королю в ближайшее время.

Рютте также отметил, что ему нужно подумать, останется ли он лидером Народной партии за свободу и демократию (VVD), которую возглавляет с 2006 года.

Накануне находящаяся у власти в Нидерландах правоцентристская коалиция распалась, после того как не сумела договориться по вопросу ужесточения политики предоставления убежища в стране.

Последние несколько недель коалиция обсуждала, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников, поскольку для прибывших не хватало мест.

Партия VVD во главе с Рютте требовала поддержать ее предложение ограничить воссоединение семей для некоторых беженцев, в том числе уехавших из зоны боевых действий.

Ожидается, что парламентские выборы пройдут в ноябре. Действующий кабинет министров продолжит исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.

Марку Рютте 56 лет. Он возглавляет правительство Нидерландов с октября 2010 года.