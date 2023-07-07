В Самарской области на заводе «Промсинтез» произошел взрыв. Погибли шесть человек

Шесть человек погибли и еще двое получили ранения в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, взрыв произошел во время демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ. Телеграм-канал Baza пишет, что взорвалась труба, по которой в здание подавался азот.

«Промсинтез» — один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Завод расположен в городе Чапаевске и считается градообразующим предприятием. Здесь работают около 1300 человек.