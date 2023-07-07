Кильский институт: Украина получила только половину обещанного Западом тяжелого вооружения

Украина получила лишь немногим больше половины обещанного странами Запада тяжелого вооружения, а союзники стали меньше брать на себя новых обязательств, следует из отчета Кильского института мировой экономики, эксперты которого ведут базу данных Ukraine Support Tracker.

По данным института, последний пик новых обещаний военной, гуманитарной и экономической помощи Киеву со стороны западных стран наблюдался перед годовщиной начала российского вторжения. За следующий отчетный период — с 25 февраля по 31 мая — активность союзников снизилась, считают эксперты.

За этот период сумма всех зарегистрированных обязательств перед Украиной выросла на 13 миллиардов евро, достигнув в общей сложности около 165 миллиардов евро. Эксперты отмечают, что большая часть этих обязательств касалась вооружений, поскольку Украина готовилась к контрнаступлению.

«Несмотря на такое внимание к военным обязательствам, фактические поставки были значительно ниже обещанных. В целом поставлено лишь немногим более половины обещанного оружия», — говорится в отчете.

Также эксперты отметили, что сильнее всего разрыв между обещаниями и поставками заметен в контексте крупнейших союзников Украины, таких как США, Германия и Великобритания. В то же время страны Восточной Европы, включая Чехию, Словению, Польшу и Словакию, поставили более 80% обещанных тяжелых вооружений.

Страны Запада решились начать поставлять Украине тяжелое оружие лишь спустя почти год с начала полномасштабного вторжения России. Как сообщал в начале июля Кильский институт мировой экономики, Украине уже передали 471 танк, еще 286 прибудут позднее.

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